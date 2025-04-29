С Южного Кавказа только Азербайджан в Hotelstars Union

Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, получившей статус полноправного члена Hotelstars Union и право быть представленным в его управляющих органах.

Азербайджан официально получил статус полноправного члена Hotelstars Union — международной организации, устанавливающей единые стандарты классификации гостиниц в Европе. Решение было принято 28 апреля 2025 года на 9-й Генеральной Ассамблее Союза, прошедшей в Осло (Норвегия), и поддержано единогласно.

Выступая на ассамблее, заместитель генерального директора Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев подчеркнул, что в последние годы в стране активно внедряются международные стандарты в гостиничной сфере.

Он отметил, что на сегодняшний день классифицированы 263 отеля, а в текущем году начнется масштабная кампания по оценке гостиниц в регионах. Кроме того, Рашад Алиев добавил, что в рамках государственно-частного партнерства для отелей, расположенных за пределами столицы, сертификационный тариф в первый год применяться не будет.

Также уточним, что присвоение звездных категорий осуществляется в соответствии с Национальной системой классификации гостиниц, которая разработана на базе критериев Hotelstars Union. Основанием для этого стало соглашение о совместной деятельности, подписанное в 2018 году между Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциацией отелей Азербайджана.