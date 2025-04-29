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Эрдоган проводит переговоры в Риме

15:15 1034

Во вторник, 29 апреля, в столице Италии Риме состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала главу турецкого государства в резиденции Вилла Памфили.

Лидеры обменялись рукопожатиями, после чего было сделано памятное фото.

Президент Турции и премьер-министр Италии представили друг другу членов делегаций. Вслед за этим началась двусторонняя встреча лидеров.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Рим для участия в 4-м межправительственном саммите Турция-Италия.

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