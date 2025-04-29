Эрдоган проводит переговоры в Риме

Во вторник, 29 апреля, в столице Италии Риме состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала главу турецкого государства в резиденции Вилла Памфили.
Лидеры обменялись рукопожатиями, после чего было сделано памятное фото.
Президент Турции и премьер-министр Италии представили друг другу членов делегаций. Вслед за этим началась двусторонняя встреча лидеров.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Рим для участия в 4-м межправительственном саммите Турция-Италия.