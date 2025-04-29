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Американцы опасаются диктаторских амбиций Трампа

15:28 580

Большинство американцев считают президента США Дональда Трампа «опасным диктатором», который представляет угрозу для демократии.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные опроса Института исследований общественной религии (PRRI).

По результатам исследования, опубликованного на 100-й день пребывания Трампа у власти, 52% респондентов согласились с утверждением, что его власть следует ограничить, прежде чем он разрушит американскую демократию. Только четверо из десяти выразили положительное отношение к нему.

Основное недовольство связано с миграционной политикой, экономическими мерами, усилением контроля над университетами и планами по сокращению числа федеральных служащих.

При этом 81% республиканцев продолжают считать, что Трамп — «сильный лидер», которому нужно больше полномочий для «восстановления величия Америки».

Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта среди 5025 взрослых американцев. Погрешность выборки составила ±1,69 процентных пункта.

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