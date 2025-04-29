Американцы опасаются диктаторских амбиций Трампа

Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные опроса Института исследований общественной религии (PRRI).

По результатам исследования, опубликованного на 100-й день пребывания Трампа у власти, 52% респондентов согласились с утверждением, что его власть следует ограничить, прежде чем он разрушит американскую демократию. Только четверо из десяти выразили положительное отношение к нему.

Основное недовольство связано с миграционной политикой, экономическими мерами, усилением контроля над университетами и планами по сокращению числа федеральных служащих.

При этом 81% республиканцев продолжают считать, что Трамп — «сильный лидер», которому нужно больше полномочий для «восстановления величия Америки».

Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта среди 5025 взрослых американцев. Погрешность выборки составила ±1,69 процентных пункта.