Планы Трампа по Украине и России

Президент США Дональд Трамп намерен завершить российско-украинскую войну и готов оказать необходимое давление на Россию и Украину, чтобы добиться результата. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Президент полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить ее», — сказал Майк Уолтц в интервью Fox News. «Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация. Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп говорил, что оказывает «большое давление на Россию». Отвечая на вопрос о возможном ужесточении сакнций против РФ, он призывал дождаться результатов переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что для окончательного завершения войны требуются уступки со стороны Москвы и Киева.

Майк Уолтц также призвал руководство США внимательно следить за тем, как расходуются передаваемые Киеву средства. По мнению Уолтца, Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран мира.

«В это страну уже поступили миллиарды», — сказал Уолтц и добавил, что предыдущая администрация США недостаточно контролировала распределение предоставляемых Киеву денег.