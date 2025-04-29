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Трамп рассматривает Крым как разменную монету

15:45 784

План президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине предполагает возможное официальное признание оккупированного Крыма российским, что может иметь серьезные последствия для Киева.

Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с проектом мирного плана.

Издание отмечает, что Трамп рассматривает признание Крыма частью России как приемлемую цену за достижение мира. Однако такой шаг противоречит международному праву и прежней позиции США.

Ранее, в 2018 году, тогдашний госсекретарь Майк Помпео заявлял, что аннексия Крыма нарушает фундаментальные принципы международных отношений.

Трамп, по данным The Telegraph, игнорирует мнение международных организаций и настаивает, что Украина должна отказаться от Крыма. В Кремле считают полуостров стратегическим регионом для России, контролирующим акваторию Черного моря.

Идея признания Крыма вызвала негативную реакцию среди западных лидеров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнули, что территориальные уступки могут быть обсуждаемы, но не в таких масштабах, как предлагает Трамп.

Напомним, 25 апреля в интервью журналу TIME Дональд Трамп подтвердил свою позицию: «Крым останется с Россией».

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может отказаться от Крыма, поскольку это противоречит Конституции Украины и воле украинского народа.

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