Трамп рассматривает Крым как разменную монету

Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с проектом мирного плана.

План президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине предполагает возможное официальное признание оккупированного Крыма российским, что может иметь серьезные последствия для Киева.

Издание отмечает, что Трамп рассматривает признание Крыма частью России как приемлемую цену за достижение мира. Однако такой шаг противоречит международному праву и прежней позиции США.

Ранее, в 2018 году, тогдашний госсекретарь Майк Помпео заявлял, что аннексия Крыма нарушает фундаментальные принципы международных отношений.

Трамп, по данным The Telegraph, игнорирует мнение международных организаций и настаивает, что Украина должна отказаться от Крыма. В Кремле считают полуостров стратегическим регионом для России, контролирующим акваторию Черного моря.

Идея признания Крыма вызвала негативную реакцию среди западных лидеров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнули, что территориальные уступки могут быть обсуждаемы, но не в таких масштабах, как предлагает Трамп.

Напомним, 25 апреля в интервью журналу TIME Дональд Трамп подтвердил свою позицию: «Крым останется с Россией».

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может отказаться от Крыма, поскольку это противоречит Конституции Украины и воле украинского народа.