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Украине придется сделать тяжелый выбор

считает президент Финляндии
15:47 1265

Украине придется пойти на территориальные уступки, «отражающие ситуацию на поле боя». Соответствующее заявление президент Финляндии Александр Стубб сделал в интервью газете The New York Times.

«Он признал, что [Украине] придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя», - пишет издание.

При этом Стубб заявил, что его страна не признает оккупированные РФ территории Украины российскими. Президент Финляндии заявил, что ранее американские переговорщики изложили проект плана мира, по которому США признают Крым в составе России. Тогда «Украина и европейцы выступили с ответным предложением, которое было отвергнуто Москвой». «Предлагаю преобразовать эти два предложения таким образом, чтобы создать возможность добиться сделки прямо сейчас», - заявил Стубб.

Он также считает, что Украину нужно «вооружить до зубов» в рамках будущих гарантий безопасности.

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