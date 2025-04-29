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Перед приездом Путина и Лукашенко в Волгограде пропал интернет

15:53 809

Жители Волгограда рассказали, что с 28 апреля в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Как сообщило издание V1.ru, больше всего жалоб поступает из Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда.

По словам местных жителей, в частности, проблемы возникли у мобильных операторов T2 (бывший Tele2) и «Мегафон». При этом, как говорят пользователи, у них получается звонить и отправлять СМС.

В пресс-службе «Мегафона» заявили изданию, что сеть оператора работает в штатном режиме. «Трудности могли возникнуть по внешним причинам», — сообщили в компании.

Проблемы с интернетом в Волгограде возникли, когда в городе начался бизнес-форум «Великое наследие — общее будущее». На 29 апреля в Волгограде в рамках форума намечена встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сбой в работе интернета в Волгограде — результат целенаправленного ограничения доступа, заявили представители службы техподдержки «На связи» в беседе с изданием «Агентство». Похожие проблемы в Волгограде наблюдали в феврале 2023 года, когда в город также приезжал Путин, напоминает «7×7».

В преддверии визита Путина и Лукашенко в Волгограде перекрыли некоторые дороги и закрыли мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. На этом фоне цены на такси, как сообщает V1.ru, «взлетели до космических высот».

Ожидается, что Путин и Лукашенко посетят Мамаев курган и выступят на форуме «Великое наследие — общее будущее».

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