Между Израилем и Францией напряженно

Министерство иностранных дел Франции раскритиковало решение Израиля об отзыве виз у французских парламентариев, планировавших посетить палестинские территории, отметив, что это наносит ущерб двусторонним отношениям. Заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Решение израильских властей отозвать разрешения на поездки двух французских делегаций в составе нескольких депутатов, которые должны были посетить Израиль и палестинские территории... вызывает сожаление, контрпродуктивно и наносит ущерб франко-израильским отношениям», - говорится в коммюнике.

Делегации были сформированы под эгидой «Ассоциации побратимских связей между лагерями палестинских беженцев и французскими городами» и ассоциации «Объединенные города Франции». В МИД назвали неприемлемыми прозвучавшие от посольства Израиля в Париже заявления о связи этих ассоциаций с террористическими организациями и призвали «отменить эти решения, которые вредят тем, кто работает над достижением прочного мира между израильтянами и палестинцами».

На днях МВД Израиля сообщило об отзыве виз у 27 парламентариев от левых французских партий, планировавших поездку в Израиль и на палестинские территории с 20 по 24 апреля. В МВД Израиля подтвердили агентству AFP, что отменили парламентариям визы в соответствии с законом, который позволяет запретить въезд лицам, желающим «действовать против Государства Израиль».