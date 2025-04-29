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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

В Иране инициировали импичмент министра из-за взрыва в порту

16:11 609

Меджлис Ирана инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития Фарзане Садег в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны.

Об этом сообщил член парламентского комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.

Раиси пояснил, что к обвинениям также относятся бездействие Организации по управлению портами, нарушения в сфере регистрации жилья, проблемы на рынке недвижимости и незнание технических требований.

Отметим, что Фарзане Садег является сопредседателем Азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 29 апреля она находилась в составе иранской делегации, которая прибыла в Баку вместе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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