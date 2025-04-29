В Иране инициировали импичмент министра из-за взрыва в порту

Меджлис Ирана инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития Фарзане Садег в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны.
Об этом сообщил член парламентского комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.
Раиси пояснил, что к обвинениям также относятся бездействие Организации по управлению портами, нарушения в сфере регистрации жилья, проблемы на рынке недвижимости и незнание технических требований.
Отметим, что Фарзане Садег является сопредседателем Азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 29 апреля она находилась в составе иранской делегации, которая прибыла в Баку вместе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.