В Иране инициировали импичмент министра из-за взрыва в порту

Меджлис Ирана инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития Фарзане Садег в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны.

Об этом сообщил член парламентского комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.