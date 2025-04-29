Заседание Руководящего комитета по Соглашению о долевом разделе добычи в AzerGold

Состоялось очередное заседание Руководящего комитета по Соглашению о долевом разделе добычи между ЗАО AzerGold и R.V. Investment Group Services, LLC USA.

На заседании под руководством председателя Руководящего комитета, члена правления-заместителя председателя ЗАО AzerGold Хайяма Фарзалиева были обсуждены вопросы, включенные в повестку дня, касающиеся деятельности, осуществляемой в сферах соглашения.

На заседании сначала были рассмотрены работы, выполненные в рамках плана действий по участку соглашения «Кедабек», также были обсуждены предложения по инфраструктурным проектам, которые будут реализованы в рамках эксплуатационных работ на месторождении, приняты соответствующие решения.

После передачи полномочий по представлению государства по договору ЗАО AzerGold, в рамках работ по подготовке к эксплуатации в других участках договора были рассмотрены меры, осуществляемые на основе требований местного законодательства и международных стандартов, обсуждены планируемые работы на предстоящий период.