Тело погибшей в российском плену украинской журналистки вернули без части органов

По данным издания, у Рощиной удалили глазные яблоки, мозг и часть гортани. Кроме того, у нее была сломана подъязычная кость. По словам судмедэксперта, с которым пообщались журналисты, так российские силовики могли попытаться скрыть последствия пыток.

Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к расследованию гибели журналистки.

Тело, которое, по данным экспертизы, принадлежит погибшей в российском плену украинской журналистке Виктории Рощиной, имеет многочисленные следы пыток и следы вскрытия, в нем также отсутствуют некоторые внутренние органы.

«Удалять гортань во время вскрытия — нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге — недостаток кислорода», — считает собеседник издания.

На теле журналистки нашли и другие следы пыток: ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, а также повреждения шеи и возможные следы применения электрошока на стопах, сообщил представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. Точную причину смерти пока установить не удалось.

По словам источника издания в правоохранительных органах Украины, Россия иногда возвращает тела пленных с удаленными внутренними органами. Как правило, это объясняется «протоколом обращения с телами умерших при отправке их на вскрытие», но также может быть и попыткой скрыть следы насилия.

О репатриации тела Рощиной украинские власти сообщили 24 апреля. Ее тело было передано Украине еще в феврале этого года. В морг Винницы оно попало в пакете с надписью «НМ СПАС 757‎» (неопознанный мужчина, ‎суммарное поражение артерий сердца, порядковый номер 757). В нем обнаружили тело с биркой «‎7390 Рощина В.В.».

Виктория Рощина пропала в августе 2023 года во время подготовки репортажа с оккупированных территорий Украины. Российские власти признали, что удерживают ее в плену, лишь в мае 2024 года. В сентябре того же года Рощина умерла.