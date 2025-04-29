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Новый взрыв в Иране

16:34 719

В Исфахане, в центральной части Ирана, произошел взрыв на складе компании, специализирующейся на производстве пиротехники и взрывчатых веществ.

По официальным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Склад расположен на территории промышленного комплекса, связанного с химическим производством. По информации Iran International, предприятие может быть связано с производством дронов.

Инцидент произошел всего через три дня после взрыва в Бендер-Аббасе, где погибло 70 человек. Иранские власти заявляют, что причиной взрыва в Бендер-Аббасе могла стать халатность при хранении химических веществ.

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