Новый взрыв в Иране

В Исфахане, в центральной части Ирана, произошел взрыв на складе компании, специализирующейся на производстве пиротехники и взрывчатых веществ.

По официальным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Склад расположен на территории промышленного комплекса, связанного с химическим производством. По информации Iran International, предприятие может быть связано с производством дронов.

Инцидент произошел всего через три дня после взрыва в Бендер-Аббасе, где погибло 70 человек. Иранские власти заявляют, что причиной взрыва в Бендер-Аббасе могла стать халатность при хранении химических веществ.