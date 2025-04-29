Раскрыты подробности бойни в Сумгаите

Напомним, что кровавое преступление произошло 28 октября 2023 года в дачном массиве в поселке Джорат. В одном из частных домов в результате нападения от огнестрельных ранений погибли Сусана Каракаш и ее отец Дагбеи Фараджев. Тяжелые ранения получили мать Сусаны — Тарлан Фараджева, супруг Серкан Каракаш, а также прибежавшие на помощь соседи — Этибар и Мехман Сарыевы. Позже Серкан Каракаш, перевезенный на лечение в Турцию, скончался от полученных ранений.

По данным следствия, обвиняемый Мушвиг Тагиев совершил нападение из мести. На допросе он заявил, что на протяжении 26 лет жил с чувством ненависти к соседу — Анару Фараджеву (сын Дагбея Фараджева), который, по его утверждению, в детстве пытался совершить над ним насилие. Тогда десятилетнему Мушвигу удалось убежать, но он не рассказал об этом отцу и с тех пор вынашивал план мести.

«Если бы Анар тогда не сделал этого, у меня была бы семья, дети. Я прожил 26 лет с этой ненавистью. В детстве хотел плеснуть ему в лицо кислоту, она до сих пор стоит в гараже. Но так и не решился», — рассказывал Тагиев на допросе.

Обвиняемый сообщил, что начал подготовку к нападению в 2020 году: работал разнорабочим, копил деньги, приобрел бензин и порох, изготовил самодельное оружие. По словам подсудимого, он планировал убийство всех членов семьи Анара Фараджева, за исключением детей.

Сначала Тагиев устроил взрыв и пожар, а затем открыл стрельбу по выходящим из дома. Первым он застрелил Сусану Каракаш, затем — ее отца Дагбея и супруга Серкана. Соседей, по словам обвиняемого, он ранил по ошибке. Он также добавил, что, увидев прохожих, скрылся и направился к могиле отца, где «рассказал ему обо всем». «Я хотел остаться на свободе. Если бы меня не поймали, я бы убил и Анара», — заявил он.

Также Тагиев отметил, что последний раз видел Анара Фараджева в 2012 году, и где находится тот, убийца не знает. В момент нападения при нем было несколько ножей, кинжал, огнестрельное оружие, более одного килограмма пороха и около 7 литров бензина.

На допросе Тагиев заявил, что не раскаивается в содеянном и считает свою месть единственным способом обрести внутреннее спокойствие.

Согласно решению Сумгаитского суда по тяжким преступлениям, Мушфиг Тагиев приговорен к пожизненному лишению свободы.