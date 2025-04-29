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Служба госбезопасности: В Грузии планировался госпереворот

16:48 447

В Грузии в 2024 году определенный круг лиц, включая грузинских наемников из Украины, планировал насильственную смену власти.

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным ведомства, предлогом для переворота должны были стать принятие парламентом закона об иноагентах и обвинения правительства в фальсификации парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года.

В СГБ отмечают, что действия координировались при поддержке зарубежного финансирования с участием руководителей парламентских и непарламентских партий, а также представителей некоммерческих организаций. Активное участие, по данным отчета, принимали также граждане Грузии, находившиеся за пределами страны, в частности, часть грузинских бойцов, воюющих в Украине.

Отдельно в отчете подчеркивается, что целью организаторов протестов была «майданизация» обстановки в стране и провоцирование столкновений, которые привели бы к жертвам среди населения.

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