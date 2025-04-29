Иран ищет следы диверсии на месте взрыва в порту

Иранские власти не исключают того, что причиной взрыва в порту могли стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.

«Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов», - сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.

Взрыв в порту произошел 26 апреля, после чего начался пожар. Как писало иранское агентство Mehr, взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, в результате взрыва погибло 70 человек, более 1,2 тыс. пострадали.