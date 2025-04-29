Более 2 тысяч учащихся в следующем этапе Национального хакатона

Завершился отборочный этап конкурса «Национальный межшкольный хакатон - 2025», который проводился при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

В отборочном этапе, который прошел с 22 по 25 апреля, приняли участие более 15 000 учеников.

Более 2000 учащихся, показавших высокие результаты на отборочном этапе, прошли в следующий тур. Список участников, прошедших в следующий этап, будет опубликован на сайте codehour.edu.az в течение нескольких дней.

Экзамены проводились в 75 центрах в Баку, Сумгаите, Гяндже, Нахчыване и других городах. Централизованный отборочный этап имел большое значение с точки зрения выявления потенциальных навыков в области ИКТ, программирования среди учащихся и определения направлений дальнейшего развития.

В финальном этапе соревнований примут участие 30 команд из 120 человек. Победители получат ценные призы и специальные подарки.