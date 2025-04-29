Россияне больше не хотят воевать

Почти три четверти (72%) российских военных в Украине поддерживают остановку боевых действий. Это показал опрос более ста военнослужащих из различных подразделений, который провела группа независимых социологов и издание «Верстка». Согласно результатам исследования, продолжать войну ради «победы» и «достижения целей» готовы 22%, еще 2% хотят отомстить за погибших сослуживцев, а 4% затруднились с ответом.

При этом среди «ветеранов» — тех, кто провел на фронте больше двух лет, — за прекращение огня высказываются 57%, а среди военных, которые попали на поле боя менее двух лет назад, — 77%. Также 19% «ветеранов» готовы воевать до «победы», а еще 10% из них хотят в первую очередь отомстить за погибших сослуживцев. Чуть более половины (51%) военных заявили, что поддержат решение президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины даже без достижения «целей СВО». Негативно к такой перспективе отнеслись 41% респондентов. По словам работавшего над исследованием социолога, среди срочников вывод войск поддерживают 67% опрошенных, среди мобилизованных, добровольцев и заключенных — 53–56%, а среди кадровых военных и офицеров — только 18%.

Опрос также показал, что военные по-разному понимают цели, ради которых Россия вторглась в Украину. Только пятая часть (21%) опрошенных назвала официально декларируемые Кремлем «демилитаризацию» и «денацификацию». Чуть больше — 22% — считают, что все затевалось для противостояния коллективному Западу и НАТО. Еще 17% военных назвали главной целью вторжения полное присоединение Украины к России. 14% уверены, что Путин начал войну, чтобы сменить власть в Киеве. При этом 13% респондентов назвали целями защиту русскоязычного населения и отстаивание границ, еще 2% — удержание власти, а 2% — обогащение. «Цель у войны была поднять рейтинги Путина, вот и все. С каждым годом в России жилось все хуже и хуже. Какие бы ни были там ракеты крутые, какие бы мы ни были крутые и как бы все с нами ни считались, холодильник побеждает телевизор», — отметил один из военных.

Также больше половины (51%) опрошенных военных считают, что войны можно было избежать. Противоположной точки зрения придерживаются 40%. Затруднились с ответом на этот вопрос 9% респондентов.

Мирные переговоры в том или ином виде поддержали почти все участники опроса. Только 15% респондентов высказались против. Чуть больше половины (52%) уверены, что основная цель Путина на переговорах — добиться признания захваченных территорий, еще 29% полагают, что он хочет сменить власть в Украине, а 23% респондентов назвали главной задачей отказ Украины от вступления в НАТО.

Несмотря на начавшиеся переговоры, оптимизма в отношении скорого завершения войны у российских военных нет. Больше половины (54%) считают, что она закончится через год или больше. В окончание конфликта через полгода и меньше верят 34%, а 12% затруднились назвать сроки.