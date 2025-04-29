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Трамп назвал себя «спасителем Украины»

17:28 1009

Президент США Дональд Трамп в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу заявил, что может оказать большую поддержку Украине, в зависимости от действий России.

Часть интервью, опубликованного 28 апреля, была посвящена оценке Трампом ситуации вокруг конфликта. Журналист напомнил, что после российских ударов по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить боевые действия.

На вопрос, может ли он в итоге встать «на сторону Зеленского», Трамп ответил: «Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да».

При этом Трамп отметил, что у него «были трудности» с украинским президентом. В частности, он упомянул публичный инцидент в Овальном кабинете в марте.

«Все, что ему нужно было сделать, это замолчать, понимаете? Он добился своего», — сказал Трамп.

Говоря о возможной поддержке Украины, Трамп уточнил, что речь идет не только о военной помощи: «Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской системой».

По его словам, в урегулировании войны остались «последние штрихи», и он ожидает развития событий в течение ближайшей недели.

Отдельно в интервью Трамп подчеркнул, что Украина вскоре может быть «сокрушена», а он, по его словам, пытается ее спасти.

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что она будет сокрушена очень скоро... Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп.

Трамп напомнил, что во время своего первого президентского срока он передал Украине ракетные комплексы Javelin, которые, по его словам, сыграли ключевую роль в обороне Киева.

Он также повторил свое предупреждение, что эскалация конфликта может привести к Третьей мировой войне, если кризис не будет урегулирован.

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