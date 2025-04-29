Ответ Баку на антиазербайджанское заявление

Так говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде по поводу антиазербайджанского заявления комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти.

Баку отвергает «неприемлемое, необоснованное и совершенно предвзятое заявление» комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти в связи со следственными действиями, проводимыми в Азербайджане, а также недавними судебными решениями.

«Мы категорически отвергаем неприемлемое, необоснованное и полностью предвзятое заявление, сделанное 29 апреля 2025 года комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти в связи с некоторыми следственными действиями, проводимыми в Азербайджане, а также недавними судебными решениями. Данное заявление является очередной неудачной попыткой продолжающегося вмешательства во внутренние дела и судебные процессы Азербайджана», - говорится в комментарии.

Гаджизаде отметил, что «в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в Азербайджанской Республике гарантируются и полностью соблюдаются права и основные свободы человека. Кроме того, указанные права и свободы защищены хорошо зарекомендовавшими себя судебными институтами Азербайджана, действующими независимо для выполнения своих обязанностей».

В МИД указали, что «Азербайджан гарантирует верховенство закона на своих суверенных территориях, что не предоставляет каких-либо особых привилегий некоторым лицам в их профессиональной деятельности и не освобождает их от соблюдения требований законов страны. Таким образом, лицам, упомянутым в заявлении верховного комиссара, были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях соответствующего законодательства, расследования были проведены строго согласно уголовно-процессуальному кодексу, и все их права в суде были полностью обеспечены».

Внешнеполитическое ведомство призывает «верховного комиссара Совета Европы по правам человека воздержаться от вмешательства в продолжающиеся расследования в независимых судебных органах Азербайджана, а также от попыток оказать неприемлемое давление, а вместо этого обратить внимание на многочисленные системные проблемы, существующие в области прав человека в ряде других стран СЕ, растущую исламофобию, унижающее достоинство отношение к мигрантам и лицам, ищущим убежища, политическое преследование, к смертельным случаям в тюрьмах, широко распространенной коррупции в европейских институтах и т.д.».