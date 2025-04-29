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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше

17:45 1714

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в Азербайджан 7 мая. Об этом сообщает The Times of İsrael со ссылкой на офис израильского премьера.

Согласно информации, визит Нетаньяху продлится до 11 мая.

Отмечается, что 8 мая Нетаньяху встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами еврейской общины.

Также издание указывает, что Азербайджан не является участником Международного уголовного суда в Гааге, поэтому опасности ареста Нетаньяху нет.

По данным «Кан», в ходе визита Нетаньяху обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы укрепления связей между двумя странами.

Предыдущий визит премьер-министра Израиля в Азербайджан состоялся в 2016 году.

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