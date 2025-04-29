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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Состоялся республиканский чемпионат по «Что? Где? Когда?» среди учителей при поддержке Kapital Bank

17:52 362

Накануне состоялся республиканский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди преподавателей школ, лицеев и колледжей, а также административных сотрудников. Чемпионат, который проводится с 2020 года, был организован при поддержке Kapital Bank и Министерства науки и образования в рамках проекта «Платформа образовательных игр».

Чемпионат состоял из двух этапов. Первый этап, отборочный, прошел в онлайн-формате, а финальный этап собрал 32 команды из различных регионов, включая Баку, Гянджу, Гёранбой, Губу, Джебраил, Самух, Шамкир, Гаджикабул, Зангилан, Агдам, Сумгаит, Кельбаджар, Кедабек, Хачмаз, Билясувар, Саатлы, Ходжавенд и Зардаб. В финале соревновались учителя и административные сотрудники. Финал состоял из четырех туров, в которых участникам было предложено 40 вопросов. По результатам первых 20 вопросов команды соревновались за два кубка, большой и малый.

В борьбе за малый кубок команда «Сириус» из Баку заняла 3-е место, «Байрактар» из Шамкира - 2-е, победителем стала команда «Кайзен» из Гянджи.

За большой кубок борьба завершилась следующим образом: 3-е место заняла команда «Худмани» из Гаджикабульского района, 2-е место досталось команде «Мил» из Бейлагана, Ходжавенда и Физули, 1-е место и кубок завоевала команда The Masters из Гёранбоя.

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