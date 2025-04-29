В Пакистане уничтожили террористов

По меньшей мере три террориста были ликвидированы в ходе операции, проведенной силами безопасности Пакистана в районе Турбат в Белуджистане. Об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Согласно информации, операция на основе разведданных проводилась в связи с сообщениями о присутствии террористов.

«В ходе проведения операции войска Пакистана эффективно обстреляли расположение боевиков, в результате чего были убиты трое террористов», — говорится в заявлении Минобороны Пакистана.

У ликвидированных террористов были изъяты оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что силы безопасности уничтожили 71 террориста в районе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от границы между Пакистаном и Афганистаном.