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В Пакистане уничтожили террористов

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По меньшей мере три террориста были ликвидированы в ходе операции, проведенной силами безопасности Пакистана в районе Турбат в Белуджистане. Об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Согласно информации, операция на основе разведданных проводилась в связи с сообщениями о присутствии террористов.

«В ходе проведения операции войска Пакистана эффективно обстреляли расположение боевиков, в результате чего были убиты трое террористов», — говорится в заявлении Минобороны Пакистана.

У ликвидированных террористов были изъяты оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что силы безопасности уничтожили 71 террориста в районе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от границы между Пакистаном и Афганистаном.

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