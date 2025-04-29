Израиль отказал ХАМАС и собирает войска

Ранее сообщалось, что еврейское государство отклонило предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников.

По данным израильских СМИ, 27 апреля источники в радикальном движении ХАМАС заявили, что делегация организации в Дохе и Каире представила общее видение завершения военных действий в Газе, включающее идею прекращения огня сроком на пять лет. За это время, согласно предложению движения, должен быть осуществлен полный вывод израильской армии из Газы, а также начато восстановление сектора при одновременном снятии блокады анклава.

По последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников.