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Европейские лидеры не поедут в Киев

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Лидеры европейских стран отказались ехать на 9 мая в Киев, как этого ранее добивалось руководство Украины в противовес параду Победы в Москве. Об этом пишет газета Politico.

По ее данным, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во Францию к Эммануэлю Макрону, чтобы подписать оборонное соглашение, британский лидер Кир Стармер посетит оборонный саммит в Осло, а будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается ехать в Украину, пока его правительство не утверждено.

В то же время отмечается, что республику могут посетить главы МИД стран ЕС.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский решил противостоять параду Победы в Москве на 9 мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день.

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