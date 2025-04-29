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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Глава МЧС Азербайджана в Иордании

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18:41 164

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и делегация министерства посетили Иорданию, сообщили в ведомстве.

В рамках визита состоялись встречи с заместителем председателя Национального центра по безопасности и управлению кризисами Иордании Хатемом Аль-Зааби, министром внутренних дел Мазеном Аль-Фарая и начальником департамента гражданской обороны Главного управления общественной безопасности Мухаммадом Махмудом Аль-Омари.

В ходе встреч обсуждены вопросы развития сотрудничества между профильными структурами двух стран в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая борьбу с лесными пожарами и наводнениями, а также возможность обучения иорданской молодежи в Академии МЧС Азербайджана.

В рамках встречи глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и зампредседателя Национального центра по безопасности и управлению кризисами Иордании Хатем Аль-Зааби подписали меморандум о взаимопонимании в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.

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