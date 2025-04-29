Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил Кремль о рисках недооценки решимости Дональда Трампа в вопросе прекращения вторжения России в Украину. Как пишет The New York Times, Стубб отметил, что у американского лидера заканчивается терпение в отношении действий России.

«У президента [Дональда Трампа] заканчивается терпение, и мы слышали достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что не стоит играть с президентом Трампом», — заявил финский лидер.

Стубб также выразил уверенность, что резкие высказывания американского президента в адрес Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении» и подтолкнуть Россию к переговорам.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Дональд Трамп нацелен на прекращение войны России и Украины и готов оказывать необходимое давление как на Москву, так и на Киев.

Сам Трамп подчеркнул, что «спасает» Украину и оказывает стране «большую услугу».