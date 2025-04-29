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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

AQTA подписала важный документ с саудитами

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18:55 69

В столице Саудовской Эр-Рияде состоялось 8-е заседание совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством королевства в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежной политики. Заседание прошло под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдельазиза Аль-Фалиха.

По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и и Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства «О сотрудничестве в области защиты растений и карантина».

Меморандум, соответствующий фитосанитарным нормам Международной конвенции по карантину и защите растений (IPPC) Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), предусматривает развитие торговых связей, предотвращение проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территориях сторон при реализации торговых соглашений, обеспечение продовольственной безопасности, а также проведение совместных мероприятий в области защиты растений и карантина.

В рамках сотрудничества документ охватывает такие вопросы, как принятие необходимых фитосанитарных мер для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов при импорте, экспорте, реэкспорте и транзите, обмен информацией, содействие научным инновациям в области защиты растений и карантина, организация взаимных рабочих визитов специалистов для изучения соответствующего опыта, обмен научной и технической помощью в области регистрации, локализации и уничтожения вредных организмов, а также совместные усилия в области защиты растений и карантина в соответствии с национальным законодательством обеих стран.

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