Лукашенко готов поделиться Путиным со всеми

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал лидерам других государств «не завидовать» его частым встречам с российским президентом Владимиром Путиным, а присоединяться к ним.

«Пусть никто не удивляется, что мы часто встречаемся, мы же ни от кого не отпихиваемся. Мы готовы принимать... Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяются», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что страны Запада «завидуют» постсоветским государствам, потому что у них есть «предки-победители».

«Я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память (о Великой Отечественной войне). Этой памятью мы должны гордиться. Они (Запад) нам завидуют», — сказал Лукашенко.