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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде победили чемпионов мира

Отдел спорта
19:37 749

В Азербайджанском национальном музее ковров продолжается шахматная «Битва чемпионов», в которой принимают участие действующие чемпионы Азербайджана Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также 17-й чемпион мира Рустам Касымджанов из Узбекистана и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).

Сегодня завершились матчи по рапиду. По итогам шести партий Мамедов обыграл Касымджанова со счетом 4:2, а Мамедзаде взяла верх над Стефановой с результатом 3,5:2,5.

Завтра соперники сыграют в блиц.

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