Россия скоро лопнет от гордости

Россия будет «развивать отношения» с США «не в ущерб своим партнерам». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон «продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов». Он также выразил надежду, что «в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы».