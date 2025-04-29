USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.0578
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Россия скоро лопнет от гордости

19:38 1611

Россия будет «развивать отношения» с США «не в ущерб своим партнерам». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания СМИД БРИКС. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — сказал он.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон «продолжают контакты по самым разным сферам, стороны пытаются прийти к балансу интересов». Он также выразил надежду, что «в ближайшее время мир увидит конкретные подтверждения того, что у России и США есть обоюдные интересы».

Путин продолжает требовать четыре области Украины. А Трамп не дает Киеву получить танки
Путин продолжает требовать четыре области Украины. А Трамп не дает Киеву получить танки
20:48 107
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»...
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»... обновлено 20:16; видео
20:16 2040
США призвали Россию и Украину поторопиться
США призвали Россию и Украину поторопиться
19:43 966
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
17:43 5039
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
18:52 1369
Европейские лидеры не поедут в Киев
Европейские лидеры не поедут в Киев
18:36 2302
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
18:17 1252
Индийской армии велели готовиться к войне
Индийской армии велели готовиться к войне видео; обновлено 18:12
18:12 6259
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
17:45 3316
Иран ищет следы диверсии на месте взрыва в порту
Иран ищет следы диверсии на месте взрыва в порту
16:59 1061
Служба госбезопасности: В Грузии планировался госпереворот
Служба госбезопасности: В Грузии планировался госпереворот
16:48 2373

ЭТО ВАЖНО

Путин продолжает требовать четыре области Украины. А Трамп не дает Киеву получить танки
Путин продолжает требовать четыре области Украины. А Трамп не дает Киеву получить танки
20:48 107
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»...
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»... обновлено 20:16; видео
20:16 2040
США призвали Россию и Украину поторопиться
США призвали Россию и Украину поторопиться
19:43 966
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
17:43 5039
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
18:52 1369
Европейские лидеры не поедут в Киев
Европейские лидеры не поедут в Киев
18:36 2302
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
18:17 1252
Индийской армии велели готовиться к войне
Индийской армии велели готовиться к войне видео; обновлено 18:12
18:12 6259
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
17:45 3316
Иран ищет следы диверсии на месте взрыва в порту
Иран ищет следы диверсии на месте взрыва в порту
16:59 1061
Служба госбезопасности: В Грузии планировался госпереворот
Служба госбезопасности: В Грузии планировался госпереворот
16:48 2373
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться