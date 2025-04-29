США призвали Россию и Украину поторопиться

Администрация США утверждает, что между Россией и Украиной имеется понимание того, какие шаги необходимо сделать для прекращения войны. Об этом заявляет в авторской статье, опубликованной в журнале The National Interest, помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Недели дипломатических усилий привели к пониманию обеими сторонами того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению до того, как президент [США Дональд] Трамп потеряет терпение», - считает представитель Белого дома.

С его точки зрения, предыдущая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом использовала «невразумительную стратегию» в прекращении войны. Только Трамп мог «привести Россию и Украину за стол для переговоров», полагает Уолтц.