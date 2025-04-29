Грандиозный парад в Мингячевире

В Мингячевире состоялся официальный парад международной регаты по гребле «Кубок президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Более 200 спортсменов из свыше 20 стран прошли торжественным маршем с флагами. Команды сопровождали волонтеры, несущие крупный государственный флаг Азербайджана, и специальный автомобиль с гребными лодками. После выстраивания спортсменов прозвучал государственный гимн. Мероприятие, тепло встреченное жителями города, продолжилось художественной программой.

Напоминаем, что церемония открытия «Кубка президента-2025» и первый день соревнований состоятся 30 апреля с 11:00 в Суговушане. Соревнования продолжатся 1–2 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире.

2 мая в Мингячевире пройдет церемония закрытия регаты. На мероприятии, которое начнется в 20:00 перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр», сначала будут вручены кубки победившим командам. Затем в художественной части зрителей ждут разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных групп и живое исполнение певца Мардана Казымова, которые создадут настоящую праздничную атмосферу. «Кубок президента-2025» завершится грандиозным фейерверком.