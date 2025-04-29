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Путин огорчает Трампа

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Президент России Владимир Путин продолжает требовать земли Украины, несмотря на давление США. По словам источников Bloomberg в Москве, Путин настаивает — Россия должна забрать четыре области Украины в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Это требование, отмечает издание, наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня и окончательного прекращения военных действий на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса в переговорах.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп остаётся оптимистичным в отношении окончания войны в Украине, однако смотрит на ситуацию реалистично.

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