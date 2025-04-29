«Сабах» и «Нефтчи» - финалисты чемпионата Азербайджана

«Нефтчи» в первом матче обыграл «Абшерон» со счетом 97:93, а сегодня взял верх с результатом - 82:71.

«Сабах» после домашней победы со счетом 86:73 выиграл сегодня и в Шеки - 96:72.

Обеим командам в полуфинале хватило двух матчей против своих соперников - соответственно «Шеки» и «Абшерона».

Финальная серия между «Сабахом» и «Нефтчи» будет продолжаться до четырех побед одной из команд. В регулярном чемпионате этого сезона команды провели между собой четыре матча: трижды победил «Сабах», один раз - «Нефтчи».

Финальная серия стартует 2 мая.

Напомним, в предыдущие два сезона чемпионом становился «Сабах», обыгрывавший в финале «Гянджу» и «Нахчыван».