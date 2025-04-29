Экс-советник Трампа: «Азербайджан, Грузия и Армения являются целью России»

Россия не спешит к урегулированию, поскольку верит, что ситуация на поле боя идет на их пользу, а на переговорах может добиться большего. Российский лидер Владимир Путин убежден, что его американский коллега Дональд Трамп поддержит его, поскольку тот идет на все уступки. Об этом в интервью Delfi заявил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

В то же время Болтон отметил, что амбиции Путина в «воссоздании Российской империи» выходят за рамки Украины. Он призвал европейские страны сплотиться и не полагаться на Трампа.

«Думаю, что Путин, как бывший агент КГБ, знает, как манипулировать людьми. Он знает их уязвимые места. Он знает, как использовать их для продвижения национальных интересов России. И я думаю, что он смог успешно играть с Трампом как во время первого срока Трампа, так и в эти первые 90 дней с момента возвращения Трампа в должность. Я думаю, что Путин, очевидно, хочет всю Украину. Он пытается воссоздать Российскую империю. Вот почему другие бывшие республики Советского Союза находятся в постоянной опасности со стороны Москвы, что бы ни случилось в Украине. И я думаю, что даже если по каким-то причинам Кремль сегодня согласится на прекращение огня в Украине, это будет только временно, пока они не восстановят свои вооруженные силы, не получат новые силы, не обучат их, не получат новую технику, а затем они вернутся к этому. Потому что воссоздание Российской империи — это большая задача. Для этого нужна Украина, но для этого также нужно много других частей. Так что для Путина это очень долгосрочный план. Речь идет не только о том, что произойдет на востоке Украины в ближайшие 6 месяцев. И я не уверен, что Трамп понимает эту общую картину, или, если бы он ее понимал, повлияло ли бы это на его суждения.

Не думаю, что у России есть возможности (захватывать новые территории), учитывая потери, которые она понесла в Украине. И я думаю, что есть и другие цели, которые Кремль мог бы преследовать. Беларусь сегодня практически является частью России. Азербайджан, Грузия и Армения, республики Средней Азии. Но и страны Балтии явно в его списке. Он думает, что они являются частью Российской империи, и, возможно, другие страны Центральной и Восточной Европы имеют территорию, которую россияне хотели бы видеть частью этой большой «Российской империи»», - сказал Болтон.