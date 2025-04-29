USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.0578
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Экс-советник Трампа: «Азербайджан, Грузия и Армения являются целью России»

21:22 1785

Россия не спешит к урегулированию, поскольку верит, что ситуация на поле боя идет на их пользу, а на переговорах может добиться большего. Российский лидер Владимир Путин убежден, что его американский коллега Дональд Трамп поддержит его, поскольку тот идет на все уступки. Об этом в интервью Delfi заявил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

В то же время Болтон отметил, что амбиции Путина в «воссоздании Российской империи» выходят за рамки Украины. Он призвал европейские страны сплотиться и не полагаться на Трампа.

«Думаю, что Путин, как бывший агент КГБ, знает, как манипулировать людьми. Он знает их уязвимые места. Он знает, как использовать их для продвижения национальных интересов России. И я думаю, что он смог успешно играть с Трампом как во время первого срока Трампа, так и в эти первые 90 дней с момента возвращения Трампа в должность. Я думаю, что Путин, очевидно, хочет всю Украину. Он пытается воссоздать Российскую империю. Вот почему другие бывшие республики Советского Союза находятся в постоянной опасности со стороны Москвы, что бы ни случилось в Украине. И я думаю, что даже если по каким-то причинам Кремль сегодня согласится на прекращение огня в Украине, это будет только временно, пока они не восстановят свои вооруженные силы, не получат новые силы, не обучат их, не получат новую технику, а затем они вернутся к этому. Потому что воссоздание Российской империи — это большая задача. Для этого нужна Украина, но для этого также нужно много других частей. Так что для Путина это очень долгосрочный план. Речь идет не только о том, что произойдет на востоке Украины в ближайшие 6 месяцев. И я не уверен, что Трамп понимает эту общую картину, или, если бы он ее понимал, повлияло ли бы это на его суждения.

Не думаю, что у России есть возможности (захватывать новые территории), учитывая потери, которые она понесла в Украине. И я думаю, что есть и другие цели, которые Кремль мог бы преследовать. Беларусь сегодня практически является частью России. Азербайджан, Грузия и Армения, республики Средней Азии. Но и страны Балтии явно в его списке. Он думает, что они являются частью Российской империи, и, возможно, другие страны Центральной и Восточной Европы имеют территорию, которую россияне хотели бы видеть частью этой большой «Российской империи»», - сказал Болтон.

Трампу с Путиным легко, а с Зеленским сложно
Трампу с Путиным легко, а с Зеленским сложно
22:13 445
У Трампа назвали абсурдом предложение Путина
У Трампа назвали абсурдом предложение Путина обновлено 20:31
20:31 11541
Путин огорчает Трампа
Путин огорчает Трампа
20:48 2190
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»...
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»... обновлено 20:16; видео
20:16 3307
США призвали Россию и Украину поторопиться
США призвали Россию и Украину поторопиться
19:43 1658
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
17:43 6778
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
18:52 2038
Европейские лидеры не поедут в Киев
Европейские лидеры не поедут в Киев
18:36 3279
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
18:17 1647
На границе Индии с Пакистаном начались бои
На границе Индии с Пакистаном начались бои видео; обновлено 18:12
18:12 8009
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
17:45 4453

ЭТО ВАЖНО

Трампу с Путиным легко, а с Зеленским сложно
Трампу с Путиным легко, а с Зеленским сложно
22:13 445
У Трампа назвали абсурдом предложение Путина
У Трампа назвали абсурдом предложение Путина обновлено 20:31
20:31 11541
Путин огорчает Трампа
Путин огорчает Трампа
20:48 2190
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»...
Эрдоган проводит переговоры в Риме: Чемпионат Европы, «Байрактары»... обновлено 20:16; видео
20:16 3307
США призвали Россию и Украину поторопиться
США призвали Россию и Украину поторопиться
19:43 1658
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
Ответ Баку на антиазербайджанское заявление
17:43 6778
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
Президент Финляндии посоветовал России не играть с Трампом
18:52 2038
Европейские лидеры не поедут в Киев
Европейские лидеры не поедут в Киев
18:36 3279
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
Израиль отказал ХАМАС и собирает войска
18:17 1647
На границе Индии с Пакистаном начались бои
На границе Индии с Пакистаном начались бои видео; обновлено 18:12
18:12 8009
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
Нетаньяху прилетит в Баку на день раньше
17:45 4453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться