Франция обвинила Россию в массовых кибератаках

Власти Франции обвинили российскую военную разведку в причастности к серии кибератак против страны, которые происходили в течение десятилетия. Речь идет о группировке APT28 (Fancy Bear), известной своими атаками на европейские и американские правительственные ресурсы, сообщил МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, с 2021 года подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ, занимающееся кибератаками, атаковало около десяти французских организаций, в том числе из «оборонного, финансового и экономического секторов». «Франция самым решительным образом осуждает использование российской военной разведкой группировки APT28, которая стала причиной нескольких кибератак на французские интересы», — сказано в заявлении министерства.

На протяжении нескольких лет ГРУ осуществляло кибератаки против Франции с использованием хакеров из APT28, заявил со своей стороны глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в соцсети X, впервые официально обвинив в кибератаках российскую военную разведку.

В МИДе также подчеркнули, что «в разгар президентских выборов [во Франции] APT28 приняла участие в масштабной хакерской операции» с целью повлиять на общественное мнение. «Тысячи документов были украдены и распространены с намерением манипуляции избирателями, но этот маневр не оказал никакого реального влияния на избирательный процесс», — отметили в заявлении.

ГРУ также атаковало организации из сферы повседневной жизни французов — государственные службы, частные предприятия, а также спортивные организации, участвовавшие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года, добавили в министерстве. «Вместе со своими партнерами Франция полна решимости использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы пресекать злонамеренное поведение России в киберпространстве и реагировать на него в случае необходимости», — заявили в МИД Франции.

В 2017 году во время первой президентской кампании Эммануэля Макрона российские хакеры заполучили и опубликовали тысячи документов всего за 24 часа до голосования. В сентябре 2024-го несколько международных разведывательных служб, в том числе немецкая, предупредили о риске кибератак, направленных на страны НАТО.