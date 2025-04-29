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Трампу с Путиным легко, а с Зеленским сложно

22:13 448

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, поскольку последний просит «все больше и больше», не имея на руках карт. Об этом он заявил в интервью журналисту Гленну Беку.

«У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше. А него нет козырей. Надеюсь, он это сделает [заключит мир]. Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Россия, в отличие от Украины, «представляет собой очень большую военную силу».

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