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Россия потратила рекордные деньги на пропаганду

29 апреля 2025, 22:38 1246

Телеканал Russia Today (RT), возглавляемый российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, в 2024 году потратил на распространение кремлевских нарративов в мире рекордную в своей истории сумму — 31,7 млрд рублей (на 4,2 млрд рублей больше, чем в 2023-м). Это следует из финансовой отчетности управляющей каналом некоммерческой организации «ТВ-Новости».

Бюджет RT практически полностью финансируется из госбюджета. Он сопоставим с годовыми бюджетами целых регионов РФ. Например, финансирование Ингушетии, Калмыкии, Ненецкого АО или Еврейской АО уступают медиа Симоньян (27,7; 26,6; 23,4 и 20,2 млрд рублей соответственно). По решению Минфина RT в 2024 году получил от государства 28,6 млрд рублей. В 2025 году содержание канала, согласно закону о бюджете, должно обойтись налогоплательщикам в 31,1 млрд рублей.

Прибыль RT по результатам минувшего года, если верить документам, стала рекордной с начала вторжения в Украину. Канал заработал вдвое больше, чем в 2023-м, — 410 млн рублей. 2022 год RT закончил с убытком в 25 млн рублей.

При этом RT скрыл данные о расходовании бюджетных денег, хотя как некоммерческая организация обязан отправлять отчеты в Минюст. «МО» отмечает, что на портале министерства так и не был опубликован отчет канала за 2024 год. В 2023 году, согласно имеющейся отчетности, телеканал получил грант в полмиллиона рублей от общества «Знание» и увеличил персонал с 3774 до 4088 человек.

Собеседники «МО» сообщили, что RT начал активно «разрабатывать» зрителей из арабских стран. В последние месяцы АНО «ТВ-Новости» активно набирает новых сотрудников в арабоязычную редакцию канала и наращивает производство собственного контента. На это повлияло введение американских и европейских санкций в отношении RT, из-за которых закрылись RT America, RT France и RT UK.

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