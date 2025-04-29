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Зеленский: «Россия готовит что-то в Беларуси»

29 апреля 2025, 23:19 1285

Россия этим летом готовит «что-то» в Беларуси, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша?» — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что Киев готовит новые санкции против российских сетей влияния в стране. Он пообещал продолжить оказывать давление на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Против кого конкретно планируется вводить санкции, Зеленский не уточнил.

Украинский лидер также заявил, что Киев собирается сподвигнуть США к новым санкциям против России: «Готовимся также и к разговору с Америкой по поводу новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны закончить войну».

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