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Трамп рассказал, почему хочет прекратить войну

29 апреля 2025, 23:35 638

Президент США Дональд Трамп признал, что заинтересован в прекращении российско-украинской войны, в том числе «ради денег».

Глава Белого дома упомянул в интервью, что во время его первого срока не было дорогих энергоресурсов, «афганского позора», конфликтов Израиля с ХАМАС или России и Украины. Но после его отставки стоимость энергоресурсов удвоилась.

«Эта война так плоха. И помните, я говорю это каждый раз: это война Байдена, а не моя, я лишь пытаюсь завершить ее. И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — сказал Трамп, поспешив подчеркнуть, что его волнует и гибель солдат с обеих сторон.

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