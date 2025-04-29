Трамп рассказал, почему хочет прекратить войну

Президент США Дональд Трамп признал, что заинтересован в прекращении российско-украинской войны, в том числе «ради денег».

Глава Белого дома упомянул в интервью, что во время его первого срока не было дорогих энергоресурсов, «афганского позора», конфликтов Израиля с ХАМАС или России и Украины. Но после его отставки стоимость энергоресурсов удвоилась.

«Эта война так плоха. И помните, я говорю это каждый раз: это война Байдена, а не моя, я лишь пытаюсь завершить ее. И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — сказал Трамп, поспешив подчеркнуть, что его волнует и гибель солдат с обеих сторон.