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Трамп наехал на главу Amazon

29 апреля 2025, 23:50 626

Белый дом предпринял агрессивные действия в отношении компании Amazon, и президент США Дональд Трамп позвонил основателю Amazon Джеффу Безосу во вторник утром после того, как компания рассмотрела возможность отображения дополнительной стоимости тарифов на определенные товары, сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, Трамп позвонил Безосу, чтобы пожаловаться на сообщения о том, что Amazon рассматривает возможность отображения стоимости тарифов в США рядом с ценами на определенные товары на сайте компании.

Звонок поступил вскоре после того, как один из высокопоставленных чиновников позвонил президенту, чтобы сообщить ему об этой истории. «Конечно, он был взбешен, - рассказал CNN один из чиновников. - Почему многомиллиардная компания должна перекладывать расходы на потребителей?»

На брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала этот шаг «враждебным и политическим актом», добавив, что ранее она обсуждала этот вопрос с президентом Трампом. Представитель Amazon заявил CNN, что этот шаг «никогда не рассматривался в отношении основного сайта Amazon, и ничего не было реализовано ни на одном из объектов Amazon properties». Компания при этом заявила, что рассматривает «идею перечисления импортных пошлин на определенные товары» на своем сайте Haul, который продает товары дешевле 20 долларов, но это изменение не было реализовано.

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