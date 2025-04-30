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Для Польши у США оружия сколько угодно

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Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет «воздух – воздух» на 1,33 млрд долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет «воздух – воздух» средней дальности AIM-120D, сопутствующих элементов логистики и поддержки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство Польши запрашивало 400 ракет и сопутствующее оборудование.

Ранее Варшава и Вашингтон заключили соглашение о предоставлении материально-технической поддержки для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В Министерстве обороны Польши сообщили, что реализация соглашения обеспечит оперативную готовность пусковых установок Patriot. Они являются основой программы ПВО Wisla, направленной на противодействие тактическим баллистическим ракетам малой дальности.

В 2024 году Польша заключила с США ряд соглашений на закупку ракет для усиления своих вооруженных сил. Среди приобретенного вооружения — ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C AMRAAM средней дальности (несколько сотен единиц на $855 млн, поставки в 2029–2033 годах) и AIM-9X Block II Sidewinder малой дальности ($219,1 млн, для F-16 и F-35).

Также Варшава закупила крылатые ракеты класса «воздух-земля»: AGM-158B-2 JASSM-ER с дальностью 900–1000 км (821 единица на $1,77 млрд, для F-16, F-35 и C-130 Hercules с модулем Rapid Dragon) и AGM-158 JASSM (на $735 млн, поставки в 2026–2030 годах, дальность до 1000 км). Общая сумма сделок, одобренных Госдепартаментом США в марте 2024 года, составила около $3,7 млрд, включая 745 AIM-120C-8, AIM-9X и JASSM-ER.

Польша активно усиливает свою обороноспособность в ответ на войну в Украине и растущие угрозы со стороны Российской Федерации.

В этом году страна планирует потратить на оборону 4,7% от ВВП - это один из самых высоких показателей среди членов НАТО. Кроме того, Польша намерена увеличить численность своих вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих.

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