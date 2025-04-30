Беспокойством делу не поможешь

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Cпикер Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала Северную Корею забрать свои войска из России, а РФ - прекратить любую поддержку КНДР. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что заявление пресс-секретаря ведомства появилось через несколько часов после того, как стало известно, что Центральное телеграфное агентство КНДР впервые подтвердило развертывание своих войск на стороне России в войне против Украины.

Спикер, в частности, отметила, что третьи страны, такие как КНДР, которые участвуют в российско-украинской войне, несут ответственность.

«Мы обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться», - сказала Брюс.

Спикер добавила, что обучение северокорейских солдат Россией нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

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