Беспокойством делу не поможешь

Cпикер Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала Северную Корею забрать свои войска из России, а РФ - прекратить любую поддержку КНДР. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что заявление пресс-секретаря ведомства появилось через несколько часов после того, как стало известно, что Центральное телеграфное агентство КНДР впервые подтвердило развертывание своих войск на стороне России в войне против Украины.

Спикер, в частности, отметила, что третьи страны, такие как КНДР, которые участвуют в российско-украинской войне, несут ответственность.

«Мы обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться», - сказала Брюс.

Спикер добавила, что обучение северокорейских солдат Россией нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.