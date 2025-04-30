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Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой

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Эльяс Шафиев, собкор
04:27 520

В марте этого года Королевство Бельгия приняло решение конфисковать активы на сумму 216 миллионов долларов, принадлежащие дочери покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнаре, которая отбывает в настоящее время тюремное заключение.

Бельгийский суд постановил, что эти средства, арест на которые был наложен еще в 2014 году, были получены Каримовой преступным путем, посредством коррупционных схем. Но, как пишут брюссельские газеты, Бельгия намерена вернуть Узбекистану лишь половину указанной суммы. Остальная часть активов каримовской дочери поступит в казну Королевства.

В Министерстве экономики и финансов Узбекистана заявляют, что решение Бельгии является предметом переговоров с правительством этой страны.

Узбекские власти уже вернули из Европы первый транш активов Каримовой в размере 131 миллиона долларов, из которых 95 миллионов поступили в страну

«Мы предоставим [Бельгии] дополнительную информацию по данному вопросу, - заявил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Отабек Фозилкаримов. - Пока ситуация неясна. Переговоры продолжаются».

Недоумение позицией Брюсселя выразил также Алишер Ильхамов - руководитель лондонской организации Central Asia Due Diligence, занимающейся отслеживанием процесса возвращения активов Гульнары Каримовой в Узбекистан.

«Непонятно, почему Бельгия решила оставить себе половину конфискованных средств, - отметил Ильхамов. - Такая практика противоречит статье 57 Конвенции ООН, согласно которой активы должны возвращаться в страну происхождения. Поскольку основными жертвами коррупции стали граждане Узбекистана, все средства должны быть возвращены в их пользу. Эти принципы были грубо нарушены бельгийскими властями, особенно Агентством по конфискации и возврату активов».

Непонятно, почему Бельгия решила оставить себе половину конфискованных средств

Организация Central Asia Due Diligence, принимавшая активное участие в выработке юридических процедур по возврату средств Каримовой из Швейцарии, а также узбекский Форум по правам человека обратились к правительству Бельгии с открытым призывом.

«Мы настоятельно призываем бельгийские власти вернуть Узбекистану не половину, а всю сумму конфискованных активов, - говорится в заявлении. — Это должно быть сделано прозрачно и с целью наилучшего использования средств в интересах народа Узбекистана, ставшего настоящей жертвой коррупции».

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, общий ущерб, нанесенный Гульнарой Каримовой «интересам государства и граждан», составил 1 миллиард 651,8 миллиона долларов и 26,1 миллиона евро.

Гульнара Каримова является также фигурантом ряда международных уголовных дел и расследований как в Европе, так и в США. Европейские страны, среди прочего, обвиняют ее в получении сотен миллионов долларов в виде взяток от крупных телекоммуникационных компаний, действовавших в Узбекистане, а также в легализации этих средств с помощью сложных коррупционных схем.

Узбекские власти уже вернули из Европы первый транш активов Каримовой в размере 131 миллиона долларов, из которых 95 миллионов поступили в страну. Недавно правительство страны отчиталось о направлении возвращенных средств на нужды здравоохранения, образования и других социальных программ.

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