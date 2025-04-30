Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой

В марте этого года Королевство Бельгия приняло решение конфисковать активы на сумму 216 миллионов долларов, принадлежащие дочери покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнаре, которая отбывает в настоящее время тюремное заключение. Бельгийский суд постановил, что эти средства, арест на которые был наложен еще в 2014 году, были получены Каримовой преступным путем, посредством коррупционных схем. Но, как пишут брюссельские газеты, Бельгия намерена вернуть Узбекистану лишь половину указанной суммы. Остальная часть активов каримовской дочери поступит в казну Королевства. В Министерстве экономики и финансов Узбекистана заявляют, что решение Бельгии является предметом переговоров с правительством этой страны.

«Мы предоставим [Бельгии] дополнительную информацию по данному вопросу, - заявил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Отабек Фозилкаримов. - Пока ситуация неясна. Переговоры продолжаются». Недоумение позицией Брюсселя выразил также Алишер Ильхамов - руководитель лондонской организации Central Asia Due Diligence, занимающейся отслеживанием процесса возвращения активов Гульнары Каримовой в Узбекистан. «Непонятно, почему Бельгия решила оставить себе половину конфискованных средств, - отметил Ильхамов. - Такая практика противоречит статье 57 Конвенции ООН, согласно которой активы должны возвращаться в страну происхождения. Поскольку основными жертвами коррупции стали граждане Узбекистана, все средства должны быть возвращены в их пользу. Эти принципы были грубо нарушены бельгийскими властями, особенно Агентством по конфискации и возврату активов».