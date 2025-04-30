Падение мировых цен на нефть фактически нейтрализовало действие санкций, введённых странами G7 против России. Согласно сообщению информационной службы haqqin.az, котировки нефти марки Brent опустились до уровня около 65 долларов за баррель, в то время как российская нефть Urals реализуется примерно по 50 долларов. Санкционный механизм, введённый странами G7, запрещает продажу российской нефти, перевозимой морским путём, по цене выше 60 долларов за баррель. Для обхода этих ограничений Россия сформировала так называемый «теневой флот», включающий сотни танкеров и аффилированных трейдерских структур. С их помощью российская нефть продолжала поступать на рынки Китая и Индии.

Однако при текущих уровнях цен транспортировка российской нефти становится возможной без риска нарушить санкционные предписания. Ни судоходные компании, ни трейдеры не несут ответственности, если цена поставляемого сырья остается ниже установленного порога в 60 долларов. По информации Reuters, существенное снижение цены на Urals привело к возвращению на российский рынок судоходных компаний из Греции. Согласно данным трёх источников в сфере морских перевозок и торговли, несколько греческих операторов, включая Minerva Marine, Dynacom и TMS Tankers, вновь предоставили свои танкеры для перевозки российской нефти. Как указывает аналитическая платформа LSEG, в апреле из 25 танкеров, загруженных нефтью марки Urals в портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, 15 управлялись греческими компаниями.

Следует отметить, что даже до падения цен греческие судовладельцы занимали значительные позиции на этом рынке. По информации издания Markets Herald, ключевую роль в морских перевозках российской нефти играет семья Алафузос — одна из старейших судоходных династий Греции. Один из её представителей, Яннис Алафузос, помимо бизнеса в сфере перевозок, владеет именитым футбольным клубом «Панатинаикос» и вместе с братьями Аристидисом и Иоаннисом управляет холдингом Okeanis Eco Tankers Corp., акции которого котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Семья Алафузос активно участвует в перевозке российской нефти как через публичную компанию Okeanis Eco Tankers, так и через частную фирму Kyklades Maritime. Журналистские расследования, опирающиеся на данные морских навигационных систем и проверенные отраслевые источники, подтверждают, что принадлежащие семье танкеры, ранее задействованные в поставках венесуэльской нефти, активно использовались для операций по перегрузке с судна на судно — одного из ключевых инструментов обхода санкционных барьеров. В отличие от греческих операторов, другие международные судоходные компании, чьи акции торгуются на биржах США — такие как Frontline PLC (NYSE: FRO), Double Hull Tankers (NYSE: DHT) и International Seaways Inc. (NYSE: INSW), чтобы избежать репутационных и юридических рисков для своих акционеров приняли решение отказаться от сотрудничества с Россией. На этом фоне Okeanis Eco Tankers остаётся единственной публичной танкерной компанией, продолжающей участие в операциях, которые, по мнению экспертов, могли нарушать санкционные ограничения, установленные ЕС и США.