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Переводы денег в Азербайджан сокращаются: в чем причина?

Отдел экономики
05:30 1051

Центральный банк Азербайджана сообщает, что за январь-март 2024 года объем переводов в страну через системы срочных денежных переводов сократился на 31,2 процента (145,5 миллиона манатов) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Переводы из Азербайджана за рубеж уменьшились на 36,8 процента (64,4 миллиона манатов).

Всего за три месяца в страну поступило 465,2 миллионов манатов, за границу отправлено 174,8 миллиона.

Основная причина резкого снижения поступлений — ослабление финансовых потоков из России. После начала войны в Украине в 2022 году переводы в Азербайджан резко выросли: на фоне санкций и экономической нестабильности мигранты стремились вывести сбережения из России. Значительная часть этих средств была вложена в недвижимость, что вызвало тогда ощутимый рост цен на рынке, особенно в Баку.

Однако уже с 2023 года объём переводов начал снижаться и сегодня опустились ниже уровня, зафиксированного до начала войны. Так, в 2023 году из России было переведено 1,047 миллиарда манатов, а в 2024 году — только 496,8 миллиона.

Снижение объема денежных переводов, по всей видимости, продолжится. Причины — спад экономической активности в России и сокращение доходов азербайджанских трудовых мигрантов.

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