В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который применяется в рамках программы государственных гарантий бесплатной медпомощи, 90% лекарств должны стать отечественными, заявил в премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во многих дискуссиях, происходящих в последнее время с российскими и иностранными коллегами, часто возникает вопрос – кто они, бизнес-составляющая российской «партии войны», безоговорочно поддерживающие внешнеполитические авантюры Кремля?
И для того, чтобы на него ответить, совершенно необходимо рассказать об одном малоизученном экономическом феномене, возникшем в российской экономике за последние пару лет – возникновении целой отрасли, которая, ничего особо не производя и не модернизируя, тем не менее регулярно получает прибыль. Спекулируя на теме «импортозамещения».
Это именно целая отрасль, причем вливание туда денег из российского бюджета почти сопоставимо с расходами на войну в Украине, и уж само собой превосходит финансирование государственным бюджетом расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру.
Отрасль это не только спекулятивная, но и совершенно виртуальная, - поскольку все ее результаты невозможно встретить в реальной жизни. Только красивые картинки презентаций и заявления чиновников из серии «мамой клянусь, аналогов нет». И держится она на трех китах – фантастическом вранье, нахрапистом лоббизме и выжигании конкурентной среды.
Конечно, в этой схеме есть и «большая черепаха», на которой эти киты и стоят – готовность высшего руководства воспринимать иллюзии за реальность и твердая вера в «суверенную экономику» - но это уже из области психологии, в которой автор этих строк практически не компетентен.
Что обращает на себя внимание в заявлении премьера Мишустина? Первое: «90% лекарств должны стать отечественными». Такого количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России попросту нет. Ну, не производятся они, что тут поделаешь. То есть – опять надо «импортозамещать». Как это делается – да без особого напряжения: будут закупаться иностранные лекарства – нет не оригинальные, а дженерики – где подешевле. После чего они будут раскладываться по российским упаковкам.
Второе - отказ от импортных препаратов будет проходить в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». В переводе с бюрократического на человеческий это означает, что на всю эту нехитрую закупочную операцию уже выделены серьезные деньги из государственного бюджета, которые российская БигФарма с великим энтузиазмом «освоит». Причем, полностью – и еще попросит, поскольку во всех проектах «импортозамещения» давно стало правилом, что цена конечного продукта непременно возрастает. И это ладно, что в 2-3 раза – зачастую бывает, что и на порядок.
А после этого – будет изо-всех сил препятствовать возвращению в Россию качественных иностранных лекарств. Поскольку пусть они и полный отстой, но приносят прибыль именно отечественным компаниям. А что до здоровья «дорогих россиян» - так это вопрос социального дарвинизма, который стал правящей идеологией российских элит: кто сумел найти обходные пути – тот выживет, а до остальных Кремлю и дела нет.
Естественно, это преподносится – просто не может быть иначе – как забота «о суверенности России». Лидеры сферы импортозамещения до колик и корчей боятся возрождения в стране нормальной конкурентной среды, когда их товаров и услуг придется доказывать в конкретном сравнении с тем, что предлагают иностранные производители.
Им категорически не нужна остановка войны, поскольку случись такое, произойди снятие санкций – и их прибыль от «импортозамещения», включая сюда продажи низкокачественных «серых товаров», дешевых реплик из того, что производят малоизвестные производители – попросту рухнет. Народ им достался не тот, привык к качеству и предпочтет известные бренды, а не продукцию предприятий-имитаторов.
Иными словами, главное, что они транслируют сегодня Кремлю: любой прогресс, достигнутый в области «импортозамещения», будет сведен на нет, если в страну снова ворвутся «хищные иностранные транснациональные корпорации». Как сказал Алексей Нечаев, лидер «Новых людей»: «Что действительно может помешать нашему развитию, так это возвращение западных компаний... Нам нужно защищать своих». По его мнению, «политика очень проста. Если от компании есть польза для России, пусть работает; если мы сами делаем то же, что и она, не хуже, то до свидания».
Иными словами, в России есть влиятельная бизнес-прослойка, которая вполне комфортно устроилась в бизнес-сегменте «импортозамещения» и устранении конкурентов с рынков Запада. И эта ситуация приносит им умопомрачительный доход, от которого они категорически не хотят отказываться. При том, что получаемая ими прибыль возникает практически из воздуха.