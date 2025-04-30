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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Мадрид без света, а Париж бунтует

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:48 690

Мадрид (Испания). Блэкаут. Люди ждут поезда на станции метро

Газа (Палестина). Очередь за горячей едой

Нью-Йорк (США). Задержание пропалестинского активиста во время акции протеста

Париж (Франция). Врачи протестуют против нового законопроекта, который ограничивает свободу врачебной практики

Тэгу (Южная Корея). Лесные пожары бушуют недалеко от жилого района

Амритсар (Индия). Женщина плачет перед отъездом в Пакистан после того, как Индия отменила визы, выданные гражданам Пакистана после теракта в Кашмире

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Мадрид без света, а Париж бунтует
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05:48 691
Пахнет гарью в бездне безвременья
Пахнет гарью в бездне безвременья наша аналитика
05:02 898
Переводы денег в Азербайджан сокращаются: в чем причина?
Переводы денег в Азербайджан сокращаются: в чем причина?
05:30 1054
Кто же главный перевозчик российской нефти?
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04:43 1171
Бельгия оставила себе половину средств, украденных Гульнарой Каримовой
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04:27 1407
Война Индии и Пакистана может начаться в ближайшее время
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Беспокойством делу не поможешь
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Россия терроризирует украинские города. Украина наносит ответный удар
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01:15 3002
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