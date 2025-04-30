Мадрид без света, а Париж бунтует

Мадрид (Испания). Блэкаут. Люди ждут поезда на станции метро
Газа (Палестина). Очередь за горячей едой
Нью-Йорк (США). Задержание пропалестинского активиста во время акции протеста
Париж (Франция). Врачи протестуют против нового законопроекта, который ограничивает свободу врачебной практики
Тэгу (Южная Корея). Лесные пожары бушуют недалеко от жилого района
Амритсар (Индия). Женщина плачет перед отъездом в Пакистан после того, как Индия отменила визы, выданные гражданам Пакистана после теракта в Кашмире
Лондон (Великобритания). Ричмонд-парк. Утка-мандаринка плавает в пруду, в котором отражаются цветущие деревья