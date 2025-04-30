100 дней одиночества Дональда Трампа

Писателя Габриэля Гарсию Маркеса неоднократно просили объяснить название его прославленного романа «Сто лет одиночества». Он отнекивался, как мог. «Это магический реализм», - говорил он. - Понимайте, как хотите». Однажды, правда, он сказал, что «одиночество противопоставлено солидарности». Вот мы и понимаем, как хотим. Главный герой книги — полковник Аурелиано Буэндиа — мощный персонаж. Но страшно одинокий. Он похож на Григория Мелехова в «Тихом Доне». Буэндиа не знает, как ему жить, с кем сражаться, куда вести свой народ. Полковник не может найти общий язык с окружающими его людьми. Он даже не в состоянии установить связь со временем, в котором он живет. И вот ведет свой народ ведет невесть куда, к какой-то им самим придуманной иллюзорной цели. К морю, до которого никто не доходит и дойти не может, поэтому приходится обустраиваться на берегах болота.

Что же общего между бравым усатым, молодым колумбийцем и пожилым Дональдом Трампом? Это одиночество. «Неужели?», - начнете протестовать вы. Ведь добрая часть избирателей, которые возвели его на трон, до сих пор при виде «короля» в восторге кричат ему: «Ура!» И в воздух чепчики бросают. Однако реальность многограннее. Недавно мы писали о том, что рейтинг Трампа опустился до отметки 42 процентов. А к 30 апреля, когда и отмечается первая «сотка» президента он опустился уже до 39 процентов. Это самый низкий уровень доверия на отметке 100 дней у всех президентов в истории Америки, но судя по тенденции, совсем не предел. У большинства американцев сейчас два чувства по отношению к Трампу. Это нелюбовь и страх. В их число входят и многие из тех, кто его поддержал на выборах. Сенатора от Аляски Лизу Меркаунски спросили, что она может ответить людям, которые испытывают страх перед Трампом. "Мы все боимся, - ответила она. - Мы живем в такое время и в таком мире... с которым по крайней мере я лично раньше не сталкивалась. Я сама часто испытываю сильную тревогу, когда речь заходит о том, чтобы говорить открыто. Потому что возмездие за это реально".

Республиканка, которая представляет Аляску с 2002 года говорит о XXI веке и своей стране, которая многие десятилетия являлась оплотом демократии и свободы слова. И вот американская сенаторша боится рот открыть, чтобы не попасть под репрессии. Комментарии излишни. Но лучший способ преодолеть страх — это высмеять того, кто такой страх внушает. О Трампе сейчас ходят тысячи самых разнообразных мемов в соцсетях. То он в виде чудной надувшейся рыбы с рыжим чубчиком, то в виде горного орла с красным галстуком на шее, то изображен стоящим на капитанском мостике на корабле «Титаник». Но на мой же субъективный взгляд Дональд Трамп скорее трагическая, чем комическая фигура. Фигура одинокого старика. Его убежденность в том, что он является «самым стабильным гением» никак не отвечает невысокому интеллектуальному потенциалу. Его самолюбование не знает предела. Он находится внутри созданного им самим пузыря, из которого почти невозможно выбраться.

Но одновременно Трамп очень уязвим. В течение четырех лет после поражения на выборах Джо Байдену он носился по стране как угорелый и пытался всех убедить, что те выборы были у него украдены. Сейчас он упоминает имя своего обидчика к месту и не к месту. «Самый плохой президент в истории Америки», - говорит он о нем. А Трамп--самый лучший? Но может ли президент с таким комплексом неполноценности быть сильным лидером? Таким, кто пыжится сделать Америку «вновь великой», а она на глазах становится все более изолированной в мире, более обиженной и слабой. «Трамп сейчас намного более радикален, чем 8 лет назад», - говорит Эллиот Абрамс, работавший в командах Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Однако это слишком мягкая характеристика 47-го президента. Сам Трамп говорит, что он «управляет страной и миром». Но за свои первые сто дней он перевернул этот мир вверх тормашками, полностью поломал весь мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны. «Мы видим серьезный распад в мировых делах, - говорит Деннис Росс, переговорщик по Ближнему Востоку в демократической и республиканской администрациях. - Но никто не знает, что будет происходить в ближайшем будущем». Вот в этом, наверное, и заключается главная головная боль человечества. Трамп объявил торговую войну всему миру, перекрыл всю американскую помощь зарубежным странам, он демонстрирует полное пренебрежение к естественным союзникам США и вдохновляет ее врагов. Президент США воспринял все нарративы России в ее войне с Украиной, угрожает захватить Гренландию и Панамский канал, а Канаду превратить в 51-ый штата.

Мир очень хочет понять, где и когда он остановится. Reuters провел интервью с более десятком нынешних и бывших высокопоставленных политиков, иностранных дипломатов и независимых аналитиков в Вашингтоне. Они говорят, что зарубежные страны «перерекалибровали» свою политику и начали принимать активные меры, чтобы противостоять ломке принятых правил, учиненной Трампом. Но в Европе боятся, что вред от его действий сохранится еще долгое время, даже после того, как к власти в Штатах придет более спокойный и умеренный политик. Однако то, что делает Дональд Трамп идет во вред прежде всего самим США. Европа начала довольно быстрый процесс сближения с Китаем, по крайней мере в экономической области. Экспансионистская риторика Трампа лишь поощряет и оправдывает притязания Пекина на Тайвань. Южная Корея и Япония всерьез задумались о развитии своего ядерного арсенала. В Канаде правившие долгое время либералы сильно уступали в предвыборной гонке своим конкурентам. Считалось, что их проигрыш на выборах гарантирован. Но тут вылез Дональд Трамп со своей идеей-фикс превратить Канаду в 51-ый штат США и со своими пошлинами. Ситуация перевернулась. В минувшее воскресенье Либеральная партия по главе с Марком Карни одержала невероятную победу. А сам Карни обещает, что его страна, а не Америка будет лидером западного мира. А что он вполне может этого добиться. «Make Canada Great Аgain!». И все надевают бейсболки с кленовым листом. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что будет очень трудно общаться с теми, кто говорит «America First». Лозунгом, который, по его словам, на самом деле означает «America Alone». То есть Америка становится одинокой вместе со своим лидером.

Введение пошлин против всего мира не сделало Америку более великой. Китай открыто и резко, как у нас говорят, послал ее. Трамп, похоже, не ожидал, что в ответ на его астрономические тарифы Пекин даст зеркальный ответ, не раздумывая ни на миг. А что касается 70 или более стран, которые были готовы «целовать его в задницу», то никто этих длинных очередей к этой королевской заднице не видел. Иран не испугался угроз массовых бомбардировок Америки. Это, собственное говоря, было ясно и раньше, что Трамп на такие действия не пойдет. Его фирменный стиль — не действия в стиле action, а некие вербальные коммуникации, за которыми ничто не стоит. Обещания быстрого успеха по прекращению войны в Украине оказались чистой воды бравадой. Трамп не остановил боевые действия ни за 24 часа, ни за две недели, ни к Пасхе, не остановил к и своему 100-дневному «юбилею». Но ситуация стала для него неприятной в плане престижа. Прежде он относился к неприятному для него Владимиру Зеленскому как к какому-то барабашке, представлявшего малозначимую на мировой сцене страну. Но тут Трамп увидел, находясь на похоронах папы римского, как люди долго и увлеченно аплодируют Зеленскому. А его, человека, который «правит миром» встречают жидкими аплодисментами. Более того, Трамп инициировал встречу с Зеленским в Ватикане, чтобы к своим 100 дням предъявить публике хоть что-то. Пусть это будет хотя бы одобренный Украиной договор о разработке редкоземельных металлов на ее территории, что угодно. Так скажите, у кого в руках карты, а у кого их нет?

Внутри страны, которой «управляет» Трамп также у него тоже все идет наперекосяк. «100 первых дней президента Дональда Трампа будут судить как эпический провал», - пишет колумнист Washingtоn Post Дэна Миллбэнк. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого Трамп грозится снять, говорит, что «введенные Трампом тарифы приведут к большей инфляции и замедлению экономического роста». Этот рост, констатировал он «уже замедлился в первом квартале нынешнего года по сравнению с уверенным ростом в прошлом году». Меры Трампа в самых разных областях — от депортации иммигрантов до прекращения финансирования вузов были более 80 раз блокированы судами, даже теми, где доминируют назначенные республиканцами судьи. Президент вступил в открытое противостояние даже с Верховным судом, где также поставлены им самим трое консервативных судей. Как мы писали уже, он объявил войну Гарвардскому университету — оазису просвещенного либерализма. Но тот не принял отказ от финансирования и подал в суд. Исход дела не ясен, но Трамп между тем вынужден был отменить свое решение об отмене виз полуторатысячам иностранных студентов Гарварда.

Трамп начал свой второй срок как бульдозер, сметая все на своем пути. Но постепенно его машина начала стопориться из-за все больше возникающих преград в виде судов, просыпающегося Конгресса и гражданского общества. Лозунг дня в Америке сейчас - это resistance – сопротивление. Трамп не может найти общего языка, равно как положиться на людей, которых он поставил на ключевые посты в системе власти. Министр обороны Пит Хегсет своими бездумными увольнениями ключевых сотрудников создал вакуум в Пентагоне. Президент не знает, что с ним делать и на словах ему остается его лишь подбадривать, мол, «держись, парень». Ну, а «если завтра война, если завтра в поход»? А где его советник по национальной безопасности Майк Уолтц? Он, похоже, полностью устранился от участия в процессе достижения мира в Украине. И нет никаких свидетельств того, что он играет какую-либо роль в попытках нормализовать отношения между Индией и Пакистаном, которые оказались на грани войны с ядерным акцентом. Одна из самых комических фигур в правительстве — Роберт Кеннеди-младший, который поставлен руководить Министерством здравоохранения страны. Прежде он заслужил репутацию неустрашимого борца против вакцины от ковида, которая, по его словам, является причиной аутизма. Сейчас он объявил войну всей пищевой индустрии США, которая является причиной тотального ожирения американцев. Однако никто не понимает, как он станет добиваться свой цели — будет ли призывать запрещать многие продукты иди повышать на них налоги?