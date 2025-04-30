Политикам и журналистам показали новый Лачин

Поездка в Лачин стала уже шестой по счету в своем роде. Ранее аналогичные визиты были организованы в Агдам (17 марта 2021 года), дважды в Шушу (7 октября 2021 года и 15 июня 2022 года), в Зангилан (24 июня 2022 года), а также в Аскеран, Ходжалы и Ханкенди (6 марта 2025 года). В рамках одного из визитов в Шушу представители политических сил участвовали в международной конференции на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

Отмечается, что подобные инициативы способствуют укреплению конструктивного диалога между политическими силами страны, а также формированию здоровой атмосферы сотрудничества. И являются проявлением внимания к демократическим ценностям и принципам, на которых основывается государственная политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева.

На этот раз в поездке приняли участие 80 представителей политического истеблишмента страны. В рамках визита они ознакомились с ходом восстановительных и строительных работ в Лачинском районе, в том числе с работами в районе водохранилища Забухчай, на улице Гейдара Алиева, в киноцентре «Lacinema», кинопавильона «Hoçazfilm», а также в селе Бейлик. Также участникам была представлена подробная информация о предприятиях, работающих в агропромышленном парке «Zerti Aqro-Sənaye Parkı».

С обращением к участникам выступил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью администрации президента Азербайджана Адалят Велиев. В своем выступлении он подробно рассказал о значимости национальной солидарности и гражданского согласия, который последовательно отстаивается Ильхамом Алиевым, а также о достигнутых результатах в этом направлении.

Велиев подчеркнул особую роль политических партий в сохранении атмосферы единства и отметил, что блестящая Победа в 44-дневной Отечественной войне стала источником гордости для всех азербайджанцев мира.

Представитель алиевской администрации добавил, что Лачин является наглядным примером высокого уровня работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. И напомнил, что восстановление и развитие этих территорий является одной из самых славных страниц в современной истории Азербайджана. В данном контексте Велиев упомянул соответствующие государственные программы.

Участникам поездки также представили экономический и туристический потенциал Лачина. Было сообщено, что туристические возможности района будут синхронизированы с создаваемой инфраструктурой в других регионах. Планируется строительство отелей, зон отдыха и развитие сельского туризма. Все эти инфраструктурные проекты обеспечат работой граждан, возвращающихся в Карабах.